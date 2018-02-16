Лукашенко посетит сегодня Слуцкий дрожжевой завод и сахарорафинадный комбинат

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Слуцкий район, сообщили БЕЛТА в
Президент посетит Слуцкий дрожжевой завод, где ему доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Слуцкого района, реализации инвестиционного проекта по строительству завода с использованием отечественного сырья.
Александр Лукашенко ознакомится с современными технологическими процессами производства дрожжей и выпускаемой на предприятии продукцией.
Затем глава государства посетит Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Здесь он заслушает доклады о развитии сахарной отрасли в стране и организации производства импортозамещающей сахаросодержащей продукции. Президент также ознакомится с модернизацией предприятия, внедрением прогрессивных технологий и продукцией комбината.-0-
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