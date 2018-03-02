Лукашенко поставил задачу достигнуть в следующей пятилетке ВВП в $100 млрд

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Валовой внутренний продукт Беларуси в следующей пятилетке должен составить $100 млрд. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, заслушивая отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения "хоть бы дожить до 2025 года" - неприемлемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Пока из активов у правительства - ВВП в $54 млрд, хотя в прошлой пятилетке было $67 млрд, напомнил Президент. Экспорт - $36 млрд, а среднегодовой в прошлой пятилетке - почти $45 млрд.

Глава государства убежден, что основой роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году были не внутренние факторы. "Это надо признать", - сказал он. В то же время, добавил Александр Лукашенко, хорошо, что правительство смогло воспользоваться и благоприятными внешними условиями.

Развитые страны в 2017 году росли на 2,3%, развивающиеся - на 4,5%. "Мы же пока просто вяло ползем вслед. У них что, не было кризиса? Был. У нас хоть кто-то внедрил где-то инновационные технологии? Стали массово выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью? Производительность труда приблизилась к европейской? Об этом сегодня даже никто не упоминал, потому что мы имеем бледный вид в этом отношении", - констатировал Президент.

Глава государства заметил, что реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров пока не происходит. О прорывных технологиях, новых производствах, инновационном пути развития говорят третью пятилетку. "Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Ну, может, чуть-чуть улучшили их по качеству, покрасили другой краской. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15% занятых, и лишь 600 тыс. человек могут заработать Br1 тыс. и более", - сказал Александр Лукашенко.-0-