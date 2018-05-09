Лукашенко: потерять память о Великой Отечественной войне невозможно при любой власти

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерять память о Великой Отечественной войне невозможно при любой власти. Такое мнение, отвечая сегодня на вопросы журналистов, высказал глава белорусского государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слишком глубока эта память, чтобы ее потерять. Думаю, это невозможно при любой власти", - подчеркнул белорусский лидер.

"Пока мы будем создавать фильмы, писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных программах школ и наших вузов эта тема будет освещена абсолютно честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем", - уверен глава государства.

Президент отметил, что в Беларуси традиционно чтят память о Великой Отечественной войне и на государственном уровне проводят мероприятия как в День Победы, так и в День Независимости 3 июля. "Это уже в крови наших белорусов. Пока мы эту политику будем продолжать, из нашей памяти, памяти нашего народа Великая Отечественная, да и Вторая мировая война, все войны, которые прокатились через Беларусь, они останутся у нас в памяти", - заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что ни одна из прокатившихся за последние столетия по территории страны войн не нужна была самой Беларуси. "Возьмите войну 1812 года, Первую мировую, Вторую мировую - это что, наши войны, они нам нужны были? Но мы всегда теряли треть-половину своего населения. Разве мы можем это забыть?" - сказал Президент.

Александр Лукашенко после завершения официальной части церемонии на Площади Победы тепло пообщался с ветеранами и другими жителями и гостями столицы, которые пришли на мероприятие. Он в том числе ответил на вопрос относительно появившейся информации, что кто-то кому-то якобы запрещал пройти по городу с портретами их родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. "Запомните: в Беларуси никогда никто святое не запрещал и запрещать не будет", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что несколько лет назад в День Победы существовала практика организовывать шествие, когда его участники вместе с ветеранами, держа в руках портреты, шли по проспекту к Площади Победы. "Правда, потом по всему миру этот так называемый бессмертный полк прошел. Это было давно у нас. Но ветераны попросили: мы, говорят, идти не можем", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, в этой ситуации ветеранам сначала предлагали провезти их на автомобилях, чтобы им было проще принимать участие в шествии, однако они отказались и попросили сделать формат более удобным для них, и памятные мероприятия стали проводить исключительно на Площади Победы.

"Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами и так далее, в будущем году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то. В Беларуси этого никогда не было и не будет. Каждый вправе почтить память своих героев, пройтись там, где он считает нужным с портретом и возложить цветы. Это великое, это святое. Так будет всегда в Беларуси", - подчеркнул Президент.-0-