Лукашенко потребовал незамедлительно провести проверки по всем выявленным в АПК нарушениям

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время республиканского семинара-совещания о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны потребовал незамедлительно провести контрольные проверки по всем выявленным в АПК нарушениям, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратился к руководству Генпрокуратуры, МВД и КГК. "Проведите контрольные проверки немедленно, и самым жестким образом надо наказать виновных по всем выявленным в АПК нарушениям и фактам, которые были сегодня доложены. Доложите мне - какие приняты решения, как наказаны виновные", - потребовал он.

"Хватит разговаривать на эти темы, проведите контрольные проверки и приведите всех в чувство", - продолжил глава государства.

"Игорь Анатольевич, мы с вами договаривались: до 15 апреля всю технику - на линейку готовности", - сказал Президент, обращаясь к министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Он подчеркнул, что на местах готовность техники к посевной должна быть в центре внимания подразделений ГАИ. "Смотрите всю технику. Не дай бог, будет разукомплектована - немедленно к ответственности всех, только так мы наведем порядок. Срок до 15 апреля, и мне потом доложите", - отметил Александр Лукашенко.

Особое внимание также должно быть уделено выплате заработной платы. "Данные вопросы - это ответственность прокуратуры, серьезнейшим образом посмотрите на это", - добавил он.

Кроме того, Президент указал на недостаточность принимаемых мер по пресечению воровства топлива. Он убежден, что следует самым жестким образом наказывать за хищение как топлива, так и в целом материально-технических ценностей.

Касаясь вопросов наведения порядка в АПК, глава государства отметил: "Никто никого не заставляет приватизировать хозяйства, и не надо. Но если народное хозяйство, если государственное предприятие - значит, будет обеспечен контроль со стороны собственника, то есть государства".

В ходе докладов генпрокурора и министра внутренних дел были озвучены многочисленные факты нарушений в сфере сельского хозяйства, с которыми Александр Лукашенко и потребовал разобраться самым жестким образом.

В частности, генеральный прокурор Александр Конюк проинформировал о выявленных нарушениях в результате прокурорских проверок. Он констатировал, что удалось сократить количество неработающей техники, вместе с тем имеются проблемы с готовностью и сохранностью техники. Согласно требованиям правительства, срок готовности сельхозтехники для проведения весенних посевных работ - 25 марта. По данным Минсельхозпрода, облисполкомов, готовность тракторов, техники для внесения удобрений и посевных агрегатов составляет 92-93%.

Вместе с тем, как показали выборочные прокурорские проверки, некоторые из этих цифр являются сомнительными. Так, по словам генпрокурора, не соответствует действительности информация о готовности техники, к примеру, в отдельных хозяйствах Борисовского, Червенского, Пуховичского районов. Таким образом, наблюдается сокрытие реальной ситуации на местах. Александр Конюк назвал факты необоснованного списания техники. В настоящее время органы прокуратуры проводят проверки действий лиц, допустивших нарушения. Так, в минувшем году возбуждено 59 уголовных дел, из них около 70% составляют кражи, в том числе в результате злоупотребления служебным положением. Общая сумма причиненного ущерба - около Br250 тыс.

Генпрокурор назвал конкретный факт, когда в хозяйстве Полоцкого района был необоснованно списан комбайн. В результате проверки комбайн изъят и передан хозяйству по балансовой стоимости.

Выявлены факты бесхозяйственности, когда вход на мехдворы и к технике свободный, разукомплектованная техника и гнилое зерно хранятся под открытым небом. "В настоящее время этому дается уголовно-правовая оценка", - сказал Александр Конюк.

Отдельно он коснулся вопроса обеспечения топливом. Прокурорские проверки показывают, что реальный запас топлива в некоторых хозяйствах на 1-2 дня. Там утверждают, что проблемы нет, так как имеется возможность оперативного обеспечения предприятий ГСМ, однако по результатам прокурорских проверок эти данные не подтверждаются. Кроме того, полностью не решен вопрос с обеспечением удобрениями.

Генпрокурор также высказал обеспокоенность в связи с несвоевременной выплатой зарплаты в ряде хозяйств и привел конкретные цифры просроченной задолженности. Отдельно Александр Конюк остановился на имеющихся случаях травматизма, фактах пьянства и управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения в хозяйствах. Он подчеркнул, что в соответствии с законодательством применяется и такая мера, как конфискация транспорта.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич проинформировал о борьбе с экономическими преступлениями в сфере АПК. В числе наиболее распространенных - нарушения при проведении закупок, за которые виновные приговорены к различным срокам лишения свободы. В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении руководителей Лоевского, Ушачского районов.

Игорь Шуневич рассказал о конкретных фактах нарушений при экспорте сельхозпродукции, в том числе молочной, при расходовании кредитных средств, полученных под гарантии правительства, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и растрате вверенного имущества.

Особо он остановился на борьбе с фиктивным завышением производственных показателей и искажении отчетности. "До 30% преступлений, выявленных в сфере сельского хозяйства, связаны с внесением недостоверных данных в государственную статистическую отчетность. В большинстве случаев к ответственности привлекаются руководители и специалисты низшего звена. Вместе с тем основными инициаторами приписок являются вышестоящие руководители, вынуждающие исполнителей к противоправным действиям под угрозой наступления негативных последствий в случае их невыполнения", - сообщил руководитель ведомства.

Министр доложил о принимаемых мерах по наведению порядка и пресечению преступлений.-0-