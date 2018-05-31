Лукашенко потребовал объяснить причины всплеска неуставщины в армии

31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал объяснить причины всплеска выявляемых фактов неуставных взаимоотношений в армии. Об этом он заявил сегодня на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что было поручено изучить вопросы идеологической работы в связи с тем, что она непосредственным образом влияет и на воинскую дисциплину. "Докладывают, что в армии сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества правонарушений. Но они есть. По такому показателю, как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране (неудивительно, как бы то ни было, все-таки в армии идет какой-то отбор). Относительно стабильно и состояние по коррупционным проявлениям. Сокращается количество преступлений, связанных с гибелью личного состава при исполнении служебных обязанностей", - отметил Александр Лукашенко.

Наряду с этим он обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. "Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?" - поставил вопрос Президент Беларуси.

"Все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей. Это касается как применения вверенных подразделений и вооружений, так и воспитания подчиненных", - подчеркнул белорусский лидер.

Он акцентировал внимание, что именно офицерскому корпусу доверены судьбы молодых людей, из которых они за короткое время должны подготовить настоящих бойцов, защитников Отечества.

В Вооруженных Силах уровень преступности за последние пять лет в целом снизился. Коэффициент преступности (количество совершенных преступлений на 10 тыс. человек) в Вооруженных Силах в 2017 году составил 21,2 (по республике - 90,9). Вместе с тем начиная с 2017 года и по настоящее время отмечается рост возбужденных уголовных дел по фактам нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.-0-