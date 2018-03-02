2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг. Об этом он заявил сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные, - заявил Александр Лукашенко. - Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга - непозволительная роскошь".

Как отметил глава государства, бюджет - это особый вопрос. "В конце прошлого года было много шума по поводу его сокращения на 10%. И что же получается (это вопрос Амарину), срезали расходы на 10%, резервный фонд не расходовали, ставки налогов повысили только с февраля, а в первом месяце получили профицит. Это вы его планируете так бестолково?" - сказал Александр Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы в 2018 году работу по бюджетному процессу начали по-новому. "Не от достигнутого, а "с нуля". Каждый получатель средств должен убедительно доказать необходимость каждого бюджетного рубля, на который он претендует. Это касается как республиканского, так и местного бюджета", - заявил он.

Что касается государственного долга, то требование Президента простое и понятное - сокращение долга. "Это должно быть выполнено", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-