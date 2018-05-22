Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков

22 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Ответственность потребителей и поставщиков наркотиков за совершенные ими преступления должна быть строго дифференцирована. Этого Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, какова криминогенная обстановка в стране, особое внимание было уделено борьбе с распространением наркотиков.

"Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков", - сказал Александр Лукашенко.

Как доложил Игорь Шуневич, криминогенная ситуация в стране характеризуется, как и прежде, снижением зарегистрированных преступлений и происшествий. "Каких-то особенностей мы сегодня не наблюдаем. Полагаю, что мы достигли того уровня в организации борьбы с преступностью, который позволяет оценить реальное положение дел в стране в этой части и адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, которые несет в себе этот социальный феномен", - отметил министр.

По информации МВД, за январь-апрель 2018 года число преступлений в стране снизилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,5 тыс. Не допущено роста числа особо тяжких и тяжких преступлений, меньше совершено убийств с покушениями, тяжких телесных повреждений, изнасилований, вымогательств и краж.

В то же время выросло количество умышленных причинений тяжких телесных повреждений со смертью потерпевшего, разбоев, грабежей, угонов и мошенничеств.-0-