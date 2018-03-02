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Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси

Президент 02.03.2018 | 14:21
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал страны, всех высших должностных лиц. Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что времена, когда приступало к работе нынешнее правительство, было тяжелым, но ему удалось добиться определенных результатов. "Говорить о том, что это правительство никудышное и надо его заменить, было бы неправильным", - сказал глава государства.

Президент предупредил, что ожидает увидеть динамику через полгода. В числе нерешенных проблем Александр Лукашенко назвал ввод в эксплуатацию новых предприятий, на строительство которых привлекались кредиты. "Они должны окупаться, кредиты возвращать, а мы до сих пор не можем ввести их в строй", - констатировал глава государства. Он поручил правительству заняться этими вопросами. Системной работы в этом направлении Президент ждет и от своей Администрации, а также помощника, которому поручено инспектировать и контролировать эти процессы.-0-

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