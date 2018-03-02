Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс.

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в стране в Br1 тыс. Об этом глава государства сказал сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но три четверти населения практически этой зарплаты не видели. У половины - ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства также подчеркнул, что пока не видел графика роста зарплаты на 2018 год. "По моей информации, достижение и удержание в 2018 году заработной платы на уровне тысячи рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить", - считает Александр Лукашенко.
Он заявил губернаторам и премьер-министру, что необходимо быть ближе к проблемам людей. Требование Президента в плане повышения зарплаты остается неизменным. "Я уже предупредил. Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль - короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача - восстановить тысячу рублей, а в течение года - превзойти этот показатель", - поставил задачу глава государства.
По мнению Александра Лукашенко, увеличить данный показатель следует за счет повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности, об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры.-0-
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