Лукашенко потребовал выработать новые подходы по привлечению инвестиций

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Правительству следует выработать новые подходы по привлечению инвестиций. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поручаю ужесточить подготовку бизнес-планов инвестиционных проектов: меньше стен - больше на оборудование, дающее прирост добавленной стоимости, с выходом на объемы продаж. Минэкономики должно разработать новые - простые, но жесткие - требования к инвестпроектам с бюджетным участием или гарантией государства", - потребовал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, все инвестиционные проекты, за которые берется правительство, работают из рук вон плохо. "Семь деревообрабатывающих предприятий, МАЗ, "БЕЛДЖИ", убыточность НПЗ при работе по мировым ценам, Светлогорский ЦКК, Добруш, Завод газетной бумаги… Можно еще продолжать. Стало правилом наобещать с три короба, а затем просить о продлении срока на год, а то и на годы. А за этим - государственные деньги", - обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства также коснулся проблематики строительства атомной станции. "Предлагаете думать еще год, а потом за шесть месяцев до ее запуска начать что-то считать, планировать, куда деть энергию. Эта политика не поддается даже осмыслению", - заявил Александр Лукашенко.-0-