Лукашенко поздравил 3-ю клиническую больницу Минска с 190-летием со дня основания

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив 3-й ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больницы имени Героя Советского Союза Е.В. Клумова с 190-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С историей вашей больницы неразрывно связано становление отечественного здравоохранения. Здесь проходили врачебную практику студенты и выпускники первых государственных вузов. В годы Великой Отечественной войны на ее базе зародилась партизанская медицина, став символом милосердия, гуманности и верности профессиональному долгу", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня 3-я клиническая больница является центром научной деятельности, где успешно осваиваются передовые методы лечения, диагностики и профилактики заболеваний. "В этом современном многопрофильном учреждении работают высококвалифицированные специалисты, неравнодушные и внимательные к людям", - отметил глава государства.
Президент убежден, что накопленный опыт и стремление к совершенствованию сотрудников учреждения всегда будут служить главным целям и приоритетам государственной социальной политики, ориентированной на улучшение качества жизни граждан. "Выражаю коллективу и ветеранам признательность за благородный труд, терпение и доброе отношение к пациентам", - добавил белорусский лидер.-0-
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