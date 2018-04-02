Лукашенко поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси с переизбранием Президентом Египта

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Абдель Фаттаха Саида Хусейна Халила аль-Сиси с переизбранием на должность Президента Арабской Республики Египет. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Значительная поддержка египетскими гражданами выбранного Вами курса на сохранение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его позиций на международной арене свидетельствует о Вашем авторитете как ответственного политика, который обеспечивает интересы и чаяния своего народа", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что опыт и политическая мудрость Абдель Фаттаха аль-Сиси будут способствовать углублению двусторонних отношений между Беларусью и Египтом во всех отраслях сотрудничества в духе доверия и взаимной поддержки.-0-
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