Лукашенко поздравил актера Александра Збруева с 80-летием

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летием, сообщили БЕЛТА в
"За годы активной и плодотворной работы вами создано большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью, глубиной характера и жизнелюбием", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что высокое профессиональное мастерство и обаяние позволили Александру Збруеву стать одним из самых любимых актеров не только в России, но и за ее пределами.
"В Беларуси хорошо знают и любят ваше творчество, - отметил Александр Лукашенко. - Уверен, что свой талант и вдохновение вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам".-0-
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