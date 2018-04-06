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Лукашенко поздравил актера Станислава Любшина с 85-летием

Президент 06.04.2018 | 06:59
Станислав Любшин. Фото из архива
Станислав Любшин. Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы активной и плодотворной деятельности вы создали галерею незабываемых образов, ставших классикой советского и российского кинематографа. Высокое профессиональное мастерство позволило вам сыграть роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на белорусской земле Станислава Любшина ценят как замечательного актера, творчество которого является яркой страницей в истории современного искусства, способствует расширению и обогащению культурных связей между народами Беларуси и России.-0-

Народному артисту РСФСР Станиславу Любшину исполняется 85 летНародному артисту РСФСР Станиславу Любшину исполняется 85 лет
Родился Станислав Любшин 6 апреля 1933 года в подмосковном поселке Владыкино. С восьми лет он начал работать в хозяйстве, где отец был агрономом, а мать работала в теплице. Закончив школу, поступил в кислородно-сварочный техникум и сразу после получения диплома был призван в армию.

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Теги
Лукашенко, поздравления
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