Лукашенко поздравил актера Станислава Любшина с 85-летием

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием, сообщили БЕЛТА в
"За годы активной и плодотворной деятельности вы создали галерею незабываемых образов, ставших классикой советского и российского кинематографа. Высокое профессиональное мастерство позволило вам сыграть роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что на белорусской земле Станислава Любшина ценят как замечательного актера, творчество которого является яркой страницей в истории современного искусства, способствует расширению и обогащению культурных связей между народами Беларуси и России.-0-
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