Лукашенко поздравил Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.-0-