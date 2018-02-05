Лукашенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием Президентом Кипра

5 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием Президентом Кипра, сообщили БЕЛТА в
Глава государства подтвердил готовность к совместной работе по расширению белорусско-кипрских связей, экономического сотрудничества и взаимодействия в других областях, что отвечает интересам двух народов и будет содействовать укреплению дружественных межгосударственных отношений.-0-
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