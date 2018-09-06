Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием Президентом Пакистана

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием на должность Президента Исламской Республики Пакистан. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что за последние несколько лет страны основательно укрепили двусторонние отношения и достигли высокого уровня взаимодействия во всех сферах.
"Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сохранить эту положительную тенденцию ради дальнейшего наращивания плодотворного белорусско-пакистанского сотрудничества", - говорится в поздравлении.-0-
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