Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием Президентом Пакистана

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием на должность Президента Исламской Республики Пакистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за последние несколько лет страны основательно укрепили двусторонние отношения и достигли высокого уровня взаимодействия во всех сферах.

"Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сохранить эту положительную тенденцию ради дальнейшего наращивания плодотворного белорусско-пакистанского сотрудничества", - говорится в поздравлении.-0-