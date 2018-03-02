2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост Президента Армении. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Своим волеизъявлением депутатский корпус Армении поддержал курс на стабильность и поступательное экономическое развитие страны. Уверен, что Ваш богатый опыт и авторитет будут способствовать углублению белорусско-армянских отношений, основанных на доверии, уважении и дружбе между нашими народами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении - мира и благополучия.-0-
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