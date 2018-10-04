Лукашенко поздравил Бархама Салеха с избранием на пост Президента Ирака

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бархама Салеха с избранием на пост Президента Республики Ирак. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваша деятельность в качестве руководителя государства будет способствовать движению страны демократическим путем развития, ее быстрому экономическому прогрессу", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на дальнейшее поступательное расширение сотрудничества между Беларусью и Ираком.-0-