Лукашенко поздравил Бархама Салеха с избранием на пост Президента Ирака

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бархама Салеха с избранием на пост Президента Республики Ирак. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что ваша деятельность в качестве руководителя государства будет способствовать движению страны демократическим путем развития, ее быстрому экономическому прогрессу", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на дальнейшее поступательное расширение сотрудничества между Беларусью и Ираком.-0-
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