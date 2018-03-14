Лукашенко поздравил Бидхью Деви Бхандари с переизбранием Президентом Непала

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бидхью Деви Бхандари с повторным избранием на должность Президента Федеративной Демократической Республики Непал. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что дальнейшее развитие белорусско-непальских отношений, локомотивом которых должно быть взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, полностью отвечает интересам наших народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Бидхье Деви Бхандари неисчерпаемой энергии, успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира и процветания ее стране.-0-