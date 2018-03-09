Лукашенко поздравил Домрачеву с победой на этапе Кубка мира в финском Контиолахти

09 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"По ходу сезона ты набрала прекрасную форму, позволяющую уверенно держаться на вершине биатлонного Олимпа. Это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам", - говорится в поздравлении.

"Так держать! Мы все с волнением и надеждой будем следить за выступлениями нашей команды на заключительных этапах Кубка мира. Крепкого здоровья вам и новых побед!" - пожелал глава государства.

Как сообщалось, Дарья Домрачева преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 мин. 56,8 сек. Второй на финиш пришла немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд, уступив белоруске всего 0,5 сек. Бронза у представительницы Италии Лизы Витоцци.-0-