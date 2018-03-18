Лукашенко поздравил Домрачеву с победой на этапе Кубка мира в Холменколлене

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с победой в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это была красивая, впечатляющая, а главное - обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона", - говорится в поздравлении.

На дистанции в 12,5 км четырехкратная олимпийская чемпионка допустила два промаха, но показала хороший ход по дистанции и победила - 30 мин. 37,4 сек. (1+0+1+0). Занявшая второе место лидер общего зачета Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от белоруски на 9,2 сек. (0+2+2+0). Бронзовым призером стала американка Сьюзанн Данкли - +29,5 сек. (1+0+1+0).-0-