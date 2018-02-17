Лукашенко поздравил Домрачеву с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Дорогая Даша! Мы все на тебя очень рассчитывали и с нетерпением ожидали достойное выступление на биатлонной трассе Пхенчхана. Показав выдающуюся психологическую устойчивость, ты в прекрасном стиле провела гонку масс-старта и завоевала серебро Олимпиады!", - говорится в поздравлении.
"Спасибо за эту победу. Уверен, наши девушки способны показать высокий результат и в эстафете. Пусть вам сопутствует удача!", - пожелал Президент.-0-
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