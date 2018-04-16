Лукашенко поздравил Джукановича с избранием на пост Президента Черногории

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с избранием на пост Президента Черногории. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваша победа свидетельствует о поддержке гражданами курса на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и укрепления его авторитета на международной арене. Надеюсь на дальнейшее расширение дружественных белорусско-черногорских отношений и плодотворного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Мило Джукановичу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории - мира и благополучия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.48 BYN
|2.58 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.01 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3 BYN
|3.35 BYN