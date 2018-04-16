Лукашенко поздравил Джукановича с избранием на пост Президента Черногории

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с избранием на пост Президента Черногории. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша победа свидетельствует о поддержке гражданами курса на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и укрепления его авторитета на международной арене. Надеюсь на дальнейшее расширение дружественных белорусско-черногорских отношений и плодотворного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мило Джукановичу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории - мира и благополучия.-0-