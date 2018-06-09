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Лукашенко поздравил Елизавету II с национальным праздником

Президент 09.06.2018 | 09:02
Елизавета II
Елизавета II

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В этот знаменательный для вашей страны день позвольте выразить Вам сердечные пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности, а народу Соединенного Королевства - мира и процветания", - говорится в поздравлении.-0-

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Теги
Великобритания, Лукашенко, поздравления
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