Лукашенко поздравил Эльвиру Герман с завоеванием золота на ЧЕ в Берлине

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Эльвиру Герман с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы 2018 года в Берлине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта прекрасная победа в соперничестве с атлетами мирового уровня принесла много положительных эмоций белорусским болельщикам", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что благодаря трудолюбию, целеустремленности, великолепной технической подготовке Эльвира Герман продолжит успешное становление во взрослом спорте, покоряя высшие ступени пьедесталов крупнейших соревнований.

Александр Лукашенко пожелал всей белорусской команде крепкого здоровья и новых побед.-0-