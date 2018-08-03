Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность Президента Зимбабве

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с победой Зимбабвийского африканского национального союза - Патриотического фронта на всеобщих выборах и его избранием на должность Президента Республики Зимбабве. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства выразил уверенность, что перемены, которые проводятся в Зимбабве под руководством Эммерсона Мнангагвы, будут способствовать процветанию страны и повышению качества жизни ее народа.
"Надеюсь на дальнейшее развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества, основанного на принципах доверия и поддержки", - говорится в поздравлении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.324 BYN
|2.333 BYN
|USD
|2.0136 BYN
|2.008 BYN
|2.015 BYN
|RUB
|3.1754 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN