Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность Президента Зимбабве

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с победой Зимбабвийского африканского национального союза - Патриотического фронта на всеобщих выборах и его избранием на должность Президента Республики Зимбабве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что перемены, которые проводятся в Зимбабве под руководством Эммерсона Мнангагвы, будут способствовать процветанию страны и повышению качества жизни ее народа.

"Надеюсь на дальнейшее развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества, основанного на принципах доверия и поддержки", - говорится в поздравлении.-0-