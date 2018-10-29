Лукашенко поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"За последние годы отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства. Это стало возможным благодаря поступательным общим усилиям по укреплению и расширению двусторонних контактов и связей во всех отраслях", - говорится в поздравлении.
Глава государства рассчитывает, что дальнейшие совместные шаги Беларуси и Турции будут способствовать успешному осуществлению перспективных планов развития обеих стран и поддержанию региональной и международной безопасности.-0-
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