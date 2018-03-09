Лукашенко поздравил Гуцериева с 60-летием

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя совета директоров АО "Промышленно-финансовая группа САФМАР", председателя совета директоров ПАО НК "РуссНефть" Михаила Гуцериева с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Благодаря энергии, целеустремленности, богатому опыту Вам удалось добиться успехов в многочисленных начинаниях, воплотить в жизнь предпринимательский и творческий таланты, - говорится в поздравлении. - Высоко ценю Ваши личные, профессиональные и деловые качества и всегда с большим вниманием отношусь к проектам, которые Вы реализуете".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что работа Михаила Гуцериева в Беларуси и впредь будет являться примером успешного двустороннего сотрудничества и взаимовыгодных инвестиций. Он пожелал ему крепкого здоровья, удачи, осуществления всех планов, счастья и благополучия.-0-
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