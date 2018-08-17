Лукашенко поздравил Ибрагима Бубакара Кейту с переизбранием на пост Президента Мали

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ибрагима Бубакара Кейту с переизбранием на должность Президента Республики Мали.
"Надеюсь, что дружественные отношения между нашими странами будут расширяться на благо белорусского и малийского народов. Уверен в наличии перспектив развития двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Мали и его близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а также процветания и благополучия гражданам Мали.-0-
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