Лукашенко поздравил Инну Чурикову с днем рождения

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Инну Чурикову с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Исключительная индивидуальность и великий актерский дар позволили Вам создать удивительные художественные образы, полюбившиеся миллионам зрителей. Каждая роль - это олицетворение невероятной женственности, глубокого интеллекта и необыкновенного таланта перевоплощения. Ваши героини стали украшением спектаклей и фильмов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что многочисленные поклонники в Беларуси ценят мастерство Инны Чуриковой и ее неизменную преданность искусству и своей профессии.-0-