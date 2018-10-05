Лукашенко поздравил Инну Чурикову с днем рождения

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Инну Чурикову с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Исключительная индивидуальность и великий актерский дар позволили Вам создать удивительные художественные образы, полюбившиеся миллионам зрителей. Каждая роль - это олицетворение невероятной женственности, глубокого интеллекта и необыкновенного таланта перевоплощения. Ваши героини стали украшением спектаклей и фильмов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что многочисленные поклонники в Беларуси ценят мастерство Инны Чуриковой и ее неизменную преданность искусству и своей профессии.-0-
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