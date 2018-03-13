Лукашенко поздравил Юрия Голуба с завоеванием золота на Паралимпиаде в Пхенчхане

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Юрия Голуба с завоеванием звания чемпиона Паралимпийских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в
"После двух серебряных финишей в первых стартах Пхенчхана ты сегодня добился наивысшего результата в своей карьере. Молодец!" - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что этот успех - далеко не предел спортивных амбиций молодого паралимпийца из Глуска и Юрия Голуба еще не раз увидят на пьедестале почета.
Глава государства пожелал всей белорусской команде крепкого здоровья и новых побед.-0-
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