Лукашенко поздравил Юрия Голуба с завоеванием золота на Паралимпиаде в Пхенчхане

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Юрия Голуба с завоеванием звания чемпиона Паралимпийских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде в Пхенчхане Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 мин. 23,7 сек. Серебряным призером стал украинец Александр Казик - +2,7 сек. Третье место занял еще один представитель Украины - Юрий Уткин (+56,2 сек).

"После двух серебряных финишей в первых стартах Пхенчхана ты сегодня добился наивысшего результата в своей карьере. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что этот успех - далеко не предел спортивных амбиций молодого паралимпийца из Глуска и Юрия Голуба еще не раз увидят на пьедестале почета.

Глава государства пожелал всей белорусской команде крепкого здоровья и новых побед.-0-