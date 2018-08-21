Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Верховного Патриарха Гарегина Второго с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше неустанное служение вносит значительный вклад в утверждение в современном обществе христианских ценностей, нравственных ориентиров, идеалов милосердия и справедливости", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что подвижнический труд Гарегина Второго будет и впредь способствовать укреплению доверия и дружбы между белорусским и армянским народами. Глава государства пожелал ему здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии в высокой пастырской миссии.-0-