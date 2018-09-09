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Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР

Президент 09.09.2018 | 09:04
Ким Чен Ын. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА
Ким Чен Ын. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну счастья, здоровья и осуществления планов, направленных на процветание Корейской Народно-Демократической Республики и благополучие ее граждан.-0-

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Теги
КНДР, Лукашенко, поздравления
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