Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну счастья, здоровья и осуществления планов, направленных на процветание Корейской Народно-Демократической Республики и благополучие ее граждан.-0-