Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну счастья, здоровья и осуществления планов, направленных на процветание Корейской Народно-Демократической Республики и благополучие ее граждан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN