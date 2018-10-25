Лукашенко поздравил коллектив Белорусского театра кукол с 80-летием учреждения

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного театра кукол с 80-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваша плодотворная деятельность, направленная на воспитание подрастающего поколения, является примером преданности своему делу, а сценические постановки лучших произведений классической и современной драматургии способствуют популяризации настоящих художественных ценностей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил благодарность коллективу театра за стремление обогатить жизнь граждан правдивыми эмоциями, пробудить в сердцах зрителей доброту и любовь к Родине.

Президент пожелал артистам больших премьер, неисчерпаемого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения.-0-