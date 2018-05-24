Лукашенко поздравил коллектив Полоцкого госуниверситета с 50-летием вуза

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление коллективу учреждения образования "Полоцкий государственный университет" по случаю 50-летия со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Являясь достойным преемником просветительских традиций Полоцкой земли, университет занял заслуженное место в национальной системе образования. Шагая в ногу со временем, преподаватели вуза активно осваивают и внедряют новые направления, методики и технологии обучения. Ученые университета проводят фундаментальные и прикладные исследования. Результаты этой деятельности признаны отечественной и мировой научной общественностью", - говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил, что благодаря усердной и слаженной работе профессорско-преподавательского состава и студентов университет динамично развивается, уверенно смотрит в будущее.-0-