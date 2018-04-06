6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил команду хоккейного клуба "Неман" с уверенной и красивой победой в открытом чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой в Экстралиге сезона 2017/2018 года и завоеванием Кубка Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Это достижение - результат серьезной работы не только спортсменов, но и всех специалистов и тренеров, обеспечивавших необходимые условия для успешного выступления команды. В упорном и напряженном противостоянии с минской "Юностью" вы доказали, что в рядах "Немана" собрались настоящие мастера, способные на протяжении всего сезона сохранять прекрасную спортивную форму, бойцовские качества и нацеленность на результат", - говорится в поздравлении.
Команде хоккейного клуба "Неман" Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья и новых побед.-0-
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