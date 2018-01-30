Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI c юбилеем

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI c 50-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь высоко оценивает перспективы сотрудничества с Королевством Испания в разных направлениях. Отношения, которые сложились между нашими странами, вселяют уверенность в хорошем будущем белорусско-испанского взаимодействия", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также пожелал Филиппу VI крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех планов.-0-
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