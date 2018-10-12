Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником

12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем Испанской нации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что дружественные и партнерские отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и далее содействовать развитию многостороннего белорусско-испанского сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Филиппу VI крепкого здоровья и успехов, а испанскому народу - мира и благополучия.-0-