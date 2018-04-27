Лукашенко поздравил Короля Нидерландов с национальным праздником

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Короля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Для Беларуси Нидерланды являются одним из важнейших партнеров в Европе в сфере торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что отношения между нашими государствами имеют большой потенциал и хорошие перспективы для дальнейшего всестороннего развития", - говорится в поздравлении.-0-