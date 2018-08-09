Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму с 80-летием, сообщили БЕЛТА в
"В Республике Беларусь Вас знают как видного политического деятеля и талантливого руководителя, устремления которого всегда были направлены на процветание Украины. Ваш жизненный путь и богатый опыт государственной службы заслуживают искреннего уважения", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что за годы пребывания на президентском посту Леонид Кучма внес большой личный вклад в формирование современных отношений между Беларусью и Украиной. "С неизменной теплотой вспоминаю наши встречи, ценю их доверительную атмосферу и высокий уровень взаимопонимания", - говорится в поздравлении.
С учетом исключительной важности установления безопасности и мира в регионе глава белорусского государства поблагодарил Леонида Кучму за предпринятые значительные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.-0-
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