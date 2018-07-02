Лукашенко поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост Президента Мексики

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост Президента Мексики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества на благо граждан обеих стран", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства выразил надежду, что при поддержке Лопеса Обрадора удастся нарастить межгосударственные политические связи и придать новую динамику двустороннему взаимодействию в торгово-экономической и других сферах.-0-