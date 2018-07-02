Лукашенко поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост Президента Мексики

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост Президента Мексики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества на благо граждан обеих стран", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства выразил надежду, что при поддержке Лопеса Обрадора удастся нарастить межгосударственные политические связи и придать новую динамику двустороннему взаимодействию в торгово-экономической и других сферах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN