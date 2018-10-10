Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Многие годы силой нравственного авторитета Вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют Православной церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что преданность митрополита Филарета идеалам любви и милосердия является ярким примером того, как усилия одного человека способны приблизить общество к совершенству и наполнить души людей любовью и добром. "Уверен, что Ваши знания, мудрость и молитвенная поддержка будут и впредь помогать людям в поиске верного пути, способствовать укреплению авторитета Белорусской православной церкви", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении во благо Беларуси и православия.-0-
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