Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Многие годы силой нравственного авторитета Вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют Православной церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что преданность митрополита Филарета идеалам любви и милосердия является ярким примером того, как усилия одного человека способны приблизить общество к совершенству и наполнить души людей любовью и добром. "Уверен, что Ваши знания, мудрость и молитвенная поддержка будут и впредь помогать людям в поиске верного пути, способствовать укреплению авторитета Белорусской православной церкви", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении во благо Беларуси и православия.-0-