Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Своим служением Вы внесли большой вклад в развитие Белорусской православной церкви. Ваш общепризнанный авторитет всегда помогал в решении важных государственно-церковных вопросов", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что митрополит Филарет по праву является самым почетным иерархом в Беларуси, его опыт архипастыря и наставника востребован в современных условиях и помогает укреплению духовного единства белорусского общества.-0-
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