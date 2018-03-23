Лукашенко поздравил Надежду Скардино с завоеванием Малого хрустального глобуса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Надежду Скардино с завоеванием Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ты проводишь прекрасный сезон, который венчают этот почетный трофей и звание олимпийской чемпионки", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что этот успех стал возможным благодаря таланту, упорному труду и настойчивости. "Молодец! - подчеркнул Президент. - Желаю счастья и новых успехов".-0-