Лукашенко поздравил Надежду Скардино с завоеванием Малого хрустального глобуса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Надежду Скардино с завоеванием Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ты проводишь прекрасный сезон, который венчают этот почетный трофей и звание олимпийской чемпионки", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что этот успех стал возможным благодаря таланту, упорному труду и настойчивости. "Молодец! - подчеркнул Президент. - Желаю счастья и новых успехов".-0-
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