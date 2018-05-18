18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Козинца с 80-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы внесли большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций национальной культуры. Благодаря вашему таланту и активной просветительской деятельности люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость народной музыки, высокого академического и современного эстрадного искусства", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что слов искренней благодарности заслуживает работа Михаила Козинца по воспитанию нескольких поколений талантливых артистов, которые являются гордостью Отечества.-0-