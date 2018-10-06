6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что многолетний творческий путь артиста является ярким примером верного служения национальному искусству. "Вы завоевали авторитет и уважение среди работников культуры, получили широкое признание зрителей не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.
"Ваши постановки отличаются живостью образов и богатством художественных решений. Вы подняли белорусский танец на вершину профессионального мастерства и при этом сохранили его характерность, самобытность и колорит", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что искренней благодарности заслуживает работа Валентина Дудкевича по поиску и поддержке талантливой молодежи, активная общественная деятельность.
Глава государства пожелал народному артисту Беларуси крепкого здоровья, новых свершений и дальнейших успехов в работе.-0-
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