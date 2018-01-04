4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Валерия Иванова с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша жизнь неразрывно связана с музыкальным искусством Беларуси. Написанные вами песни выделяются отличительным мелодизмом и украшают репертуар певцов разных поколений. Своей активной творческой деятельностью и трудоспособностью вы завоевали всенародную любовь и уважение", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что яркий талант и профессионализм Валерия Иванова еще долгие годы будут востребованными, а самоотверженное служение национальной культуре и Родине станет примером для молодежи.

Александр Лукашенко пожелал юбиляру творческого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-