4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Валерия Иванова с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваша жизнь неразрывно связана с музыкальным искусством Беларуси. Написанные вами песни выделяются отличительным мелодизмом и украшают репертуар певцов разных поколений. Своей активной творческой деятельностью и трудоспособностью вы завоевали всенародную любовь и уважение", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что яркий талант и профессионализм Валерия Иванова еще долгие годы будут востребованными, а самоотверженное служение национальной культуре и Родине станет примером для молодежи.
Александр Лукашенко пожелал юбиляру творческого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-
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