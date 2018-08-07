7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Виктора Манаева с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Своей плодотворной творческой деятельностью Вы завоевали любовь и уважение благодарных зрителей. Каждая постановка с Вашим участием впечатляет высоким уровнем профессионализма, привлекает глубиной, выразительностью и душевной открытостью, оставляет незабываемые впечатления в сердцах многочисленных поклонников", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что вклад Виктора Манаева в создание, сохранение и популяризацию традиций национальной театральной школы является примером для молодых артистов, настоящей гордостью прославленной Купаловской сцены и образцом искреннего служения своей стране. "Уверен, что Ваша безграничная преданность искусству и далее будет способствовать процветанию белорусской культуры", - подчеркнул глава государства.
Президент пожелал Виктору Манаеву крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, вдохновения, счастья и благополучия.-0-
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