19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркий талант, артистическая индивидуальность, неповторимое актерское и вокальное мастерство принесли Вам широкую известность и огромную зрительскую любовь. За годы активной и плодотворной творческой деятельности Вы создали целую галерею незабываемых образов и произведений, которые стали классикой кинематографа и музыкальной эстрады", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Вахтанга Кикабидзе знают и ценят как человека, увлеченного любимым делом и неустанно стремящегося к покорению новых профессиональных вершин.-0-