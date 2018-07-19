19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Яркий талант, артистическая индивидуальность, неповторимое актерское и вокальное мастерство принесли Вам широкую известность и огромную зрительскую любовь. За годы активной и плодотворной творческой деятельности Вы создали целую галерею незабываемых образов и произведений, которые стали классикой кинематографа и музыкальной эстрады", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Вахтанга Кикабидзе знают и ценят как человека, увлеченного любимым делом и неустанно стремящегося к покорению новых профессиональных вершин.-0-
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